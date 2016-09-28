Ломаченко в листопаді проведе свій перший захист титулу

Команда "Супервасі" вже підписала контракт на поєдинок з Ніколасом Уолтерсом з Ямайки, повідомляє ТСН.

Зустріч боксерів відбудеться 26 листопада у Лас-Вегасі.

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Ломаченко (6-1, 4 КО) проведе свій перший захист титулу, який він завоював в червні, нокаутувавши пуерторіканця Романа Мартінеса.

Раніше УНІАН повідомляв, що чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко заявив, що практично гарантовано підніметься в легку вагу.

Нагадаємо, Василь Ломаченко провів на професійному рингу сім боїв, шість з яких виграв. До цього він став дворазовим олімпійським чемпіоном, вигравши золоті медалі в Пекіні-2008 і Лондоні-2012.