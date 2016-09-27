Тайсону Ф'юрі дали 10 днів на пояснення зриву бою з Володимиром Кличком
Всесвітня боксерська організація може відібрати у британця чемпіонський пояс.
Британський чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі протягом 10 днів має надати медичні документи, які обґрунтовують перенесення бою-реваншу з українцем Володимиром Кличком. Про це повідомляє офіційний сайт WBO.
Якщо інформація про хворобу Ф'юрі підтвердиться, WBO надасть британцеві перерву на 180 днів. В іншому випадку, організація може позбавити Ф'юрі титулу або провести бій за звання "тимчасового" чемпіона світу.
Як повідомляв УНІАН, раніше глава Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) повідомив, що у Ф'юрі можуть відібрати пояс, якщо він не доведе медичну обґрунтованість перенесення бою з Кличком.
Також Ф'юрі може бути дискваліфікований на чотири роки через систематичні відмови проходити допінг-тести.
Нагадаємо, бій чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO Тайсона Ф'юрі з Володимиром Кличко мав відбутися 29 жовтня, однак британець переніс поєдинок, пославшись на деякі проблеми зі здоров'ям. У команді Ф'юрі заявляють, що британського боксера долає депресія.