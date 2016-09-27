Суперником Кличко в наступному бою може стати австралієць Браун

Наступним суперником екс-чемпіона світу з боксу українського суперважковаговика Володимира Кличка може стати австралійський боксер Лукас Браун, який не знає гіркоти поразок на професійному ринзі (24-0, 21 КО), повідомляє Братство Кличко.

"Великий Татко" 5 березня нинішнього року в Грозному переміг Руслана Чагаєва і завоював титул регулярного чемпіона світу за версією WBA, але в травні був позбавлений титулу через позитивну допінг-проби на кленбутерол. Сам австралієць категорично заперечує застосування допінгу і підкреслював, що саме його команда наполягала на тестуванні VADA (асоціація з добровільного тестування на допінг).

Лукас Браун готовий вийти на бій з Кличком 10 грудня. Саме на цю дату команда Кличка зарезервувала арену в Гамбурзі.

Читайте такожУ Тайсона Ф'юрі після перенесення бою з Кличком можуть відібрати чемпіонські пояси

29 жовтня в Манчестері повинен був відбутися матч-реванш між Володимиром Кличком і британцем Тайсоном Ф'юрі. У минулі вихідні команда британця повідомила, що він не зможе вийти на бій через проблеми зі здоров'ям. Зараз боксерськими організаціями розглядається доля чемпіонських поясів, які повинні були стояти на кону в цьому поєдинку.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація про те, що вірогідним противником українця в бою 10 грудня буде чемпіон світу за версією IBF британець Ентоні Джошуа. Однак, напередодні стало відомо, що пріоритетним для Джошуа є варіант проведення бою з обов'язковим претендентом на титул IBF Джозефом Паркером.Цей бій може відбутися 26 листопада при умові, що Паркер здолає українця Олександра Димитренка в бою 1 жовтня.