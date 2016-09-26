У Тайсона Ф'юрі після перенесення бою з Кличком можуть відібрати чемпіонські пояси

У британського боксера Тайсона Ф'юрі можуть відібрати чемпіонські пояси після того, як він вдруге переніс бій-реванш з українцем Владмиром Кличко.

Таку ймовірність визнав президент WBA Жілберто Мендоса, повідомляє worldboxingnews.net.

"Ймовірність, що Тайсон Ф'юрі може бути позбавлений титулу, існує, але у нас ще не було офіційного спілкування з [промоутерською компанією Ф'юрі] Hennesy Sport з приводу його медичних показань", - сказав Мендоса.

Також існує ймовірність, що британця можуть позбавити чемпіонського поясу WBO, але в цій організації ще не висловлювали свою точку зору з даного приводу.

Нагадаємо, кілька днів тому Тайсон Ф'юрі вдруге переніс бій-реванш з Володимиром Кличком. Стверджується, що причина такого рішення - депресія, яка долає британця.

Також повідомлялося, що раніше Ф'юрі відмовлявся проходити допінг-тести. Протягом останніх тижнів боксера кілька разів відвідували представники Британського антидопінгового агентства (UKAD), але кожного разу Ф'юрі відповідав: "Ідіть до біса".