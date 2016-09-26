Менеджер Володимира Кличка розпочав переговори про проведення бою з Джошуа

Український боксер Володимир Кличко може до кінця року провести бій проти чемпіона світу за версією IBF Ентоні Джошуа. Про це повідомляє Boxingscene.

Після того, як британський чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBO Тайсон Ф'юрі вдруге переніс бій проти Кличка, промоутери українця почали шукати йому інших суперників для бою.

Едді Хірн, який є менеджером Джошуа, зізнався, що розпочав діалог з Берндом Бенте - представником Кличко.

"Минулої ночі я зв'язався з Берндом [Бенте] і простягнув йому руку. Якщо є можливість провести бій [Ентоні] Джошуа та [Володимира] Кличка, то ми готові над цим працювати", — заявив промоутер.

Раніше видання Bild повідомило, що Володимир Кличко забронював арену в Гамбурзі на 10 грудня, а Джошуа висловлював готовність зустрітися з колишнім абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, 26-річний британець Ентоні Джошуа став чемпіоном світу за версією IBF у квітні 2016 року і встиг провести одну захист титулу.