Кличко після перенесення бою з Ф'юрі: Буду рухатися далі і повідомлю, проти кого відбоксую

Знаменитий український боксер Володимир Кличко, незважаючи на чергове перенесення бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі, має намір продовжувати професійну кар'єру в рингу. Про це він сказав у коментарі для ESPN.

"Я абсолютно розчарований, що бій з Ф'юрі відмінився другий раз. Я перебуваю у відмінній формі і хотів забрати свої чемпіонські пояси назад", — сказав Кличко.

"Бою 29 жовтня в Тайсоном не буде по вині британця. Буду рухатися далі і повідомлю, коли і проти кого відбудеться мій наступний бій. Будемо на зв'язку з санкціонуючими органами, які повинні щось вирішити з поясами. Я повідомлю", — додав українець.

Очікується, що світові боксерські організації найближчим часом зможуть відібрати пояси у Ф'юрі з-за його тривалої бездіяльності на рингу.

Разом з тим, Кличко може провести наступний бій вже 10 грудня. За інформацією німецького видання Bild, він вже забронював на цей день арену в Гамбурзі.

Як повідомляв УНІАН, раніше бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBO Тайсона Ф'юрі і українцем Володимиром Кличком був перенесений вдруге за ініціативою британця. Офіційна причина, по якій Ф'юрі не зможе вийти на ринг не називається, але, за інформацією The Telegraph, чемпіон світу відмовився від бою через депресії.