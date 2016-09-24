Ф'юрі відмовився від бою з Кличком через депресію

Чемпіон світу з боксу британець Тайсон Ф'юрі відмовився від бою-реваншу з українцем Володимиром Кличком через депресію, повідомляє англійська The Telegraf з посиланням на свої джерела.

У Ф'юрі вже були рецедиви депресії, якою він страждав раніше. Вона була пов'язана з втратою мотивації спортсменом. У минулому британський боксер заявляв, що більше не хоче боксувати і ніколи не вийде в ринг.

У свою чергу, промоутери Ф'юрі не розкривають цю проблему, але відзначають, що "діагноз є занадто серйозним, щоб дозволити йому брати участь у бою".

"Тайсон негайно приступить до лікування, він повинен повністю відновитися. Вся команда і Тайсон особисто хотіли б висловити наші щирі вибачення всім тим, хто пов'язаний з подією і всім любителям боксу, які з нетерпінням чекали на матч-реванш. Тайсон, зі зрозумілих причин спустошений. Ми зробимо ще одну офіційну заяву в установленому порядку", - йдеться в релізі команди чемпіона світу.

Як повідомляв УНІАН, Ф'юрі став чемпіоном світу в листопаді 2015 року, вигравши у Кличка за очками одноголосним рішенням суддів.

Вперше бій-реванш був призначений на 9 липня, а потім був перенесений через травму щиколотки британця на 29 жовтня. У ніч на суботу стало відомо, що бій буде перенесений вдруге.

У зв'язку з цим, з табору українського екс-чемпіона світу лунають заклики позбавити Ф'юрі титулу чемпіона світу. Дядько та тренер британського боксера Пітер Ф'юрі у відповідь на це зауважує, що спортсмен відмовляється від бою з поважної причини і відібрати пояси чемпіона світу у Тайсона не можуть.

Також сьогодні стало відомо, що промоутери іншого чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа запропонували Кличку провести бій за титул IBF, яким володіє другий британський чемпіон світу.