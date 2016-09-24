Офіційно: бій Кличко - Ф'юрі знову перенесений через поганий фізичний стан британця

Британський чемпіон світу в суперважкій Тайсон Ф'юрі повторно відклав свій бій-реванш з Володимиром Кличком з формулюванням "непридатний до бою з медичної точки зору", повідомляє BBC.

Промоутери Ф'юрі не розкривають цю проблему, але відзначають, що "вада є занадто серйозною, щоб дозволити йому брати участь у бою".

"Тайсон негайно приступить до лікування, він повинен повністю відновитися. Вся команда і Тайсон особисто хотіли б висловити наші щирі вибачення всім тим, хто пов'язаний з подією і всім любителям боксу, які з нетерпінням чекали на матч-реванш. Тайсон, зі зрозумілих причин спустошений. Ми зробимо ще одну офіційну заяву в установленому порядку", - йдеться в релізі команди чемпіона світу.

Як повідомляв УНІАН, Ф'юрі переміг Кличка за очками в першому очному бою в листопаді минулого року, відібравши у українця всі його чемпіонські титули.

Матч-реванш спочатку був запланований на 9 липня в Манчестері, але був відкладений в червні після того, як Ф'юрі пошкодив ногу. Повторною датою проведення матчу-реваншу було 29 жовтня.

У серпні Ф'юрі був звинувачений в прийомі допінгу британською антидопінговою службою UKAD. Слухання про нібито порушення відбудуться в листопаді.