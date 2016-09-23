Кличко продовжить кар'єру після бою-реваншу з Ф'юрі - менеджер

Украинский боксер Володимир Кличко буде "безумовно" продовжувати кар'єру в наступному році, після того, як 29 жовтня відбудеться матч-реванш з Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Boxingnewsonline.net з посиланням на менеджера Бернда Бенте.

«Ми не маємо жодних планів після цього бою. Володимир безумовно піде далі і буде боксувати і в наступному році. У нас немає ніяких планів щодо того, хто буде його суперниками. Ми на 100 відсотків сфокусовані на бій з Ф'юрі. Але цей бій точно не буде для нього останнім», - заявив Бендте.

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Як повідомляв УНІАН, Кличко у листопаді минулого року програв титульний бій Тайсону Ф'юрі за очками одноголосним рішенням суддів і позбувся всіх своїх поясів чемпіона світу.

29 жовтня в Манчестері (Англія) повинен відбутися бій-реванш. У ньому боксери розіграють титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBA і WBO.