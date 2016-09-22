Наступний бій Усика може відбутися в грудні у Києві

Генеральний директор промоутерської компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів, коли і де може відбутися наступний бій новоспеченого чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі українця Олександра Усика, повідомляють "Факти".

“Нам надійшла пропозиція від американського телеканалу HBO, але не виключено, що наступний поєдинок відбудеться у грудні в Києві. Звичайно ж, більше хотілося б, щоб Саша постав в статусі чемпіона світу перед своїми уболівальниками", - сказав Олександр Красюк.

Також він розповів про плани чемпіонів за іншими версіями, через які зараз неможливо провести об'єднувальний бій.

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"У чемпіона світу за версіями WBA Super і IBF Дениса Лебедєва невдозі два обов'язкові захисти титулу. 3 грудня він боксуватиме з претендентом з Осетії Муратом Гассієвим. А потім йому належить зустрітись з володарем звання чемпіона світу за версією WBA Бейбутом Шуменовим. До речі, цей боксер з Казахстану в свій час був кривдником В'ячеслава Узєлкова. Чемпіон світу за версією WBC британець Тоні Белью теж зайнятий: 15 жовтня він буде проводити бій в Ліверпулі. Крім того, у Белью теж є обов'язковий претендент — володар звання чемпіона WBC Silver латвієць Майріс Бріедіс. Так що ні про які домовленості з нашими потенційними суперниками мова поки не йде. В української команди є 90 днів до обов'язкового захисту. До цього терміну ми вправі вибрати для добровільного захисту будь-якого суперника з топ-15 рейтингу WBO", - зазначив Красюк.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик завоював титул чемпіона світу 18 вересня, перемігши одноголосним рішенням суддів поляка Кшиштофа Гловацького.