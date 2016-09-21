Мексиканець Руїс не буде битися в андеркарті реваншу Кличко - Ф'юрі

Мексиканець Енді Руїс (29-0, 19 КО) не буде виступати в рамках вечора боксу в Манчестері, головною подією якого повинен стати матч-реванш Кличко — Вах, повідомляє Братство Кличко.

Планувалося, що Руїс буде битися з кузеном Тайсона Ф'юрі Хьюї Ф'юрі, але, як повідомив Пітер Ф'юрі, батько Хьюї, він же дядько Тайсона, який є тренером обох боксерів, цей бій не відбудеться.

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Відзначимо, що останній раз Енді Руїс виходив у ринг лише півтора тижні тому, 10 вересня перемігши одноголосним рішенням суддів Френкліна Лоуренса (21-3-2, 16 КО).

Як повідомляв УНІАН, вечір професійного боксу в Манчестері за участю Володимира Кличка має відбутися 29 жовтня. В цей день український екс-чемпіон світу проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі, якому він програв за очками одноголосним рішенням суддів у листопаді 2015 року.