Виконавець пісні "Їхали козаки": Бажання згладжувати конфлікт з Усиком миттєво зникло після слів, що "Крим – це Крим"

Лідер групи "Тінь сонця" Сергій Василюк розповів на своїй сторінці в соцмережі про конфлікт з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та причини того, чому він не вийшов на ринг у чемпіонському бою з поляком Кшиштофом Гловацькі під пісню "Їхали козаки", як він виходив зазвичай раніше.

"Олександр Усик вперше за багато років не вийшов на ринг під пісню «Тінь Сонця» і зовсім не тому, що Національна збірна з футболу в нього її «поцупила» (здається, так висловився коментатор бою)", - почав Василюк.

"Почнемо з того, що збірна з футболу не могла «поцупити» в Усика те, що йому не належить: відомий боксер не є її автором, а окрім того, з ним не укладалась жодна угода про використання цієї пісні під час виходу на ринг (тим паче ексклюзивна). Пісня «Козаки» (в народі вже «Їхали козаки») стала музичною візитівкою Національної збірної України виключно на ЄВРО-2016, але як наші збірники, так і решта учасників турніру, під свою музичну візитівку на матч не виходили. Відтак, версія з «поцупила» не витримує ніякої критики", - пояснив лідер гурту.

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"Загалом, стосунки між нами та відомим українським боксером були серйозно ускладнені його вкрай нетактовними репліками на нашу адресу напочатку року, де він узагальнено назвав «комерсами» тих, хто створив вищезгадану композицію, порадивши, принагідно, визначитись чим їм займатись: творчістю чи бізнесом. Особливо різку реакцію ці вислови викликали в автора цієї пісні Кирила Момота. Йшли тривалі переговори, як вийти з цієї ситуації гідно усім: і спортсмену, який наговорив зайвого, і автору, чиї почуття було зачеплено особливо болісно, і власне нам, адже пісня «Козаки» в очах широко загалу асоціюється насамперед із «Тінь Сонця», відповідно і слова Усика для пересічного глядача йшли на нашу адресу" - продовжив Василюк.

"Проте бажання згладжувати цей конфлікт миттєво зникло після перегляду відео з висловами Усика про те, що «Крим – це Крим», а ми з росіянами один народ – «слов’яни». Вибір зроблено, крапки над «І» розставлені. Крапка", - підсумував Василюк.

Як повідомляв УНІАН, в суботу Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу, перемігши в титульному бою вже екс-чемпіона за версією WBO поляка Кшиштофа Гловацького.

Усик позиціонує себе як боксер з України. Проте, мешкаючи в окупованому Криму регулярно буває на різноманітних подіях разом з так званим "головою Криму" Сергієм Аксьоновим. А на запитання українських журналістів, щодо статусу Криму відповів "Крим – це Крим, а ми з росіянами один народ – слов’яни".