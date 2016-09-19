Українського боксера Усика після перемоги над Гловацкі зустрічали в аеропорту десятки вболівальників (відео)

Українського боксера Олександра Усика, який в ніч з суботи на неділю став чемпіоном світу за версією WBO, зустрічали в аеропорту "Бориспіль" десятки вболівальників. Про це передає ТСН.

За словами Усика, бій був нелегким, адже Кшиштоф Гловацкі добре тримався навіть після низки точних ударів в підборіддя.

Найближчим часом Усик хоче хоче побути з сім'єю, після чого повернеться до тренувань. При цьому, паралельно боксер хоче зайнятися акторською кар'єрою.

Як повідомляв УНІАН, у бою за звання чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик за очками переміг поляка Кшиштофа Гловацького.