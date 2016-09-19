Українського боксера Усика після перемоги над Гловацкі зустрічали в аеропорту десятки вболівальників (відео)
16:31, 19 вересня 2016Бокс
1003
Новоспечений чемпіон світу Олександр Усик збирається найближчим часом побути з сім'єю і зайнятися акторською кар'єрою.
Усика зустріли в аеропорту десятки вболівальників / Фото УНІАН
Українського боксера Олександра Усика, який в ніч з суботи на неділю став чемпіоном світу за версією WBO, зустрічали в аеропорту "Бориспіль" десятки вболівальників. Про це передає ТСН.
За словами Усика, бій був нелегким, адже Кшиштоф Гловацкі добре тримався навіть після низки точних ударів в підборіддя.
Найближчим часом Усик хоче хоче побути з сім'єю, після чого повернеться до тренувань. При цьому, паралельно боксер хоче зайнятися акторською кар'єрою.
Як повідомляв УНІАН, у бою за звання чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик за очками переміг поляка Кшиштофа Гловацького.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter