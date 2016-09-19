Усик став новим лідером рейтингу BoxRec у першій важкій вазі

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик (10-0, 9 КО) очолив незалежний комп'ютерний рейтинг у своїй ваговій категорії, повідомляє Sport Arena.

В ніч з суботи на неділю Усик у Гданську одноголосним рішенням суддів здолав поляка Кшиштофа Гловацкі і відібрав у нього не лише Читайте такожУсик побив рекорд знаменитого боксера Холіфілдачемпіонський пояс, але і перший рядок у рейтингу найкращих боксерів за версією порталу BoxRec.

Українець піднявся на сім позицій, обійшовши інших чинних чемпіонів світу у важкій вазі – британця Тоні Белью та росіянина Дєніса Лєбєдєва.

Крім Олександра Усика в топ-100 боксерів світу у важкій вазі фігурують ще три українця – Дмитро Кучер (18-я позиція), Ісмаїл Сіллах (82) і Роман Головащенко (98).