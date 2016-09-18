Усик побив рекорд знаменитого боксера Холіфілда

Український боксер Олександр Усик, який минулої ночі став чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі, побив історичний рекорд американця Евандера Холіфілда. Про це повідомляє Sport Arena.

Усику вдалося виграти чемпіонський пояс у своєму десятому бою на професійному рівні, що на два бої раніше, ніж це вийшло в 1986 році у Холіфілда.

Щоправда, Холіфілду це досягнення підкорилося в 23 роки, а через два роки він став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Усику на даний момент 29 років.

Як повідомляв УНІАН, вчора Олександр Усик завоював титул чемпіона світу після того, як в Гданську за очками переміг чинного володаря поясу Кшиштофа Гловацкі.