Усик після бою: "Прошу вибачення у польських уболівальників, нічого особистого, це спорт"

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик відповів на запитання ведучих вечора професійного боксу у Гданську відразу після бою, прямо в рингу арени в Гданську.

"Прошу вибачення у польських уболівальників, нічого особистого, це спорт", - відразу спробував розрядити обстановку наш спортсмен, якого постійно освистували місцеві глядачі.

Говорячи ж про поєдинок, Усик зазначив: "Я грамотно провів бій. Це заслуга мого тренера, що не пішов у розміни, продовжував тримати дистанцію, не відповідав на провокації. Було багато всіляких нюансів, але я зміг витримати ту лінію, яку взяв спочатку. І тільки завдяки цьому зумів перемогти."

А відповідаючи на запитання польських журналістів про те, чого не вистачило його суперникові, відзначив: "Я не знаю що треба робити Гловацьки, це завдання його тренера. Підказати йому, що потрібно робити Кшиштофу далі. Це хороший боксер, але сьогодні був не його вечір".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Олександр Усик завоював титул чемпіона світу з боксу у важкій вазі, перемігши за очками одноголосним рішенням суддів Кшиштофа Гловацького з Польщі.