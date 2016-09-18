Усик переміг Гловацькі і став чемпіоном світу з боксу

У Гданську (Польща) завершився бій за титул чемпіона світу за версією WBO, в якому українець Олександр Усик зустрічався з поляком Кшиштофом Гловацькі і переміг суперника, ставши новим чемпіоном.

Наш спортсмен виграв за очками одноголосним рішенням суддів.

Судді виставили оцінки - 119:109, 117:111, 117:111.

Усик із самого початку бою мав перевагу над опонентом, постійно нарощуючи її. До 8-9-го раундів стало зрозуміло, що врятувати чинного чемпіона світу може тільки нокаут. Але, завдати який-небудь важкий удар, який міг все змінити, поляк просто не зміг.

УНІАН провів онлайн-трансляцію бою, за якою можно прослідкувати за ходом бою.

Таким чином, Усик став чемпіоном світу, провівши всього 10 боїв на рингу. Попередні 9 боїв українець завершував достроково нокаутом.