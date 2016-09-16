Польський боксер Гловацкі: "Усик не такий крутий, яким себе уявляє"

Польський боксер Кшиштоф Гловацкі вважає, що йому під силу впоратися з українцем Олександром Усиком у завтрашньому бою за звання чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі. Про це повідомляє BoxingScene.

"Значить, Усик не такий крутий, яким він себе представляє. Якщо йому потрібен психолог, то йому не вистачає впевненості та ментальної сили. Мені ж психолог не потрібен. Єдиний мій психолог – це моя голова", - сказав Гловацького.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Гловацкі відбудеться завтра, 17 вересня, у Гданську.