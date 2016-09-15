Бій Усик — Гловацькі покаже провідний британський телеканал Sky Sports
15:19, 15 вересня 2016Бокс
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У Великобританії відзначається великий інтерес до майбутнього поєдинку.
Усик може стати чемпіоном світу 17 вересня / Вальдемар Горлушко
Провідний британський телеканал Sky Sports викупив права на трансляцію бою за титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі між поляком Кшиштофом Гловацькі і українцем Олександром Усиком, повідомляє Boxing news.
Увага до цього бою з боку такого серйозного гравця боксерського телевізійного рингу свідчить про великий інтерес до цього бою, зокрема, у Великобританії.
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Адже Sky Sports не так вже й часто транслює поєдинки, в яких не беруть участь британські боксери. Навіть якщо це бої за участю зірок світового боксу.
Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Гловацькі відбудеться в цю суботу, 17 вересня, у Гданську (Польща).
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