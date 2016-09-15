Бій Усик — Гловацькі покаже провідний британський телеканал Sky Sports

Провідний британський телеканал Sky Sports викупив права на трансляцію бою за титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі між поляком Кшиштофом Гловацькі і українцем Олександром Усиком, повідомляє Boxing news.

Увага до цього бою з боку такого серйозного гравця боксерського телевізійного рингу свідчить про великий інтерес до цього бою, зокрема, у Великобританії.

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Адже Sky Sports не так вже й часто транслює поєдинки, в яких не беруть участь британські боксери. Навіть якщо це бої за участю зірок світового боксу.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Гловацькі відбудеться в цю суботу, 17 вересня, у Гданську (Польща).