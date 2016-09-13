Усик вилетів до Польщі на бій за титул чемпіона світу

Офіційний претендент на чемпіонський титул WBO у вазі до 90,7 кг Олександр Усик вирушив до Польщі, де в найближчу суботу буде битися з володарем поясу — Кшиштофом Гловацьки, повідомляє Братерство Кличко з посиланням на "Вісті".

Вчора вдень Усик вилетів з київського аеропорту "Бориспіль" до Варшави. У столиці Польщі український боксер зробив пересадку на рейс до Гданська, де і відбудеться чемпіонський бій.

Читайте такожУсику не вдалося залучити до спарингів знаменитого екс-чемпіона світу

"Табір був незвичайний — і фізпідготовка і спаринги — в Буковелі. Але це пішло на користь! Спаринги пройшли в кращому вигляді. Слава Всевишньому — обійшлося без травм. Чекайте нас в неділю з поясом", — оптимістично розповів менеджер боксера Олександр Красюк.

Правда, американці Антоніо Тарвер і Едді Чемберс, яких чекали в Україні, у таборі Усика так і не з'явилися. "Чому? Запитайте Башира", — відповів Красюк.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Гловацьки відбудеться 17 вересня у Гданську.