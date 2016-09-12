"У Ф'юрі зламалася машина": британский боксер проігнорував прес-конференцію, присвячену бою з Кличком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі був відсутній на прес-конференції в Лондоні напередодні матчу-реваншу з Володимиром Кличком, повідомляє видання Mirror.

За словами промоутер спортсмена Міка Хеннессі, відсутність британця була пов'язана з тим, що у нього зламалася машина. "У Тайсона були проблеми з трафіком, а потім його машина зламалася. Ми говорили з ним один раз, але потім у нього сіла батарея на телефоні", - сказав Хеннессі.

Разом з тим, на прес-конференції був присутній дядько і тренер боксера Пітер Ф'юрі. За його словами, його підопічний зараз знаходиться в оптимальній формі.

"Тайсон Ф'юрі – один з кращих боксерів-важковаговиків у світі. Ми дуже чекаємо цього бою. Ф'юрі ретельно готується до поєдинку, його підготовка проходить в хорошому темпі, він тренується два рази в день і набирає форму. Можу сказати, що навіть зараз Ф'юрі знаходиться у відмінній формі.

Це буде неймовірно цікавий поєдинок, в якому вирішиться буквально все. Після цього бою ми побачимо, хто найкращий у світі, адже зустрінуться два найсильніших противника. Не важливо, що трапиться на рингу, я все одно привітаю найкращого боксера. Я вірю в те, що Тайсон – найкращий. Він унікальний, і він упевнений у своєму майбутньому виступі", - цитує Ф'юрі-старшого Xsport.ua.

Нагадаємо, під час прес-конференції Володимир Кличко заявив, що готовий чекати зустрічі з Ф'юрі на рингу стільки, скільки буде потрібно.