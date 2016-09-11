Боксер Головкін захистив титули чемпіона світу в середній вазі

У Лондоні відбувся титульний бій за звання чемпіона світу з боксу за версіями WBA (Super), WBC і IBF у середній вазі де казахстанець Геннадій Головкін переміг британця Келлі Брука.

Бій завершився достроково, в п'ятому раунді.

Головкін мав повну перевагу над суперником починаючи з першого раунду. Чим більше затягувався бій, тим складнішим ставало положення Брука, якому було все важче ухилятися від ударів суперника. У підсумку, в п'ятому раунді, коли Головкін продовжив пресингувати біля канатів і завдав більшу кількість ударів по супернику, з кута британця викинули білий рушник - поразка технічним нокаутом.

Таким чином, Головкін здобув 36-ту перемогу в кар'єрі на професійному рингу. Спортсмен, як і раніше, не знає поразок у своїй кар'єрі.