Бокс, Головкін - Брук, бій за титули чемпіона світу: відео онлайн-трансляція
23:05, 10 вересня 2016Бокс
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Сьогодні відбудеться пряма трансляція з Лондона вечора боксу, головним поєдинком якого буде чемпіонський бій у середній вазі казаха Геннадія Головкіна та британця Келла Брука.
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10 вересня на одній з найбільших арен у Європі відбудеться вечір боксу.
На лондонській арені О2 зустрінуться чемпіон світу по версіям WBA (Super), WBC и IBF у середній вазі 34-річний казахський боксер Геннадій Головкін (35-0, 32 KO) та 30-річний британець Келл Брук (36-0, 25 КО), чемпіон світу у напівсередній вазі по версії IBF. На кону стоять усі титули Геннадія Головкіна.
Вартим уваги є той факт, що до цього поєдинку жоден з боксерів не мав поразок.
Пряму трансляція вечору боксу з Лондона розпочнеться о 23:05.
ТВ-трансляцію бою дивіться на каналі "2+2".
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