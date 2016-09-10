Бокс, Головкін - Брук, бій за титули чемпіона світу: відео онлайн-трансляція

10 вересня на одній з найбільших арен у Європі відбудеться вечір боксу.

На лондонській арені О2 зустрінуться чемпіон світу по версіям WBA (Super), WBC и IBF у середній вазі 34-річний казахський боксер Геннадій Головкін (35-0, 32 KO) та 30-річний британець Келл Брук (36-0, 25 КО), чемпіон світу у напівсередній вазі по версії IBF. На кону стоять усі титули Геннадія Головкіна.

Вартим уваги є той факт, що до цього поєдинку жоден з боксерів не мав поразок.

Пряму трансляція вечору боксу з Лондона розпочнеться о 23:05.

ТВ-трансляцію бою дивіться на каналі "2+2".