Бій-реванш Кличка з Ф'юрі знову опинився під загрозою зриву
Британське антидопінгове агентство (UKAD) хоче провести слухання по справі Ф'юрі до дати бою.
Британське антидопінгове агентство (UKAD) має намір провети слухання по справі Тайсона Ф'юрі до дати проведення повторного бою Ф'юрі - Кличко, повідомляє Boxing news.
UKAD в червні дискваліфікувало Тайсона Ф'юрі за те, що в його допінг-тесті були знайдені сліди забороненого препарату нандролон. Потім агентство тимчасово призупинило його дискваліфікацію до проведення слухань, а зараз змінило своє рішення щодо дати проведення цих слухань.
Якщо раніше планувалося, що слухання у допінговій справі Тайсона Ф'юрі відбудуться після матчу-реваншу з Володимиром Кличком, то після офіційного підтвердження дати бою (29 жовтня) функціонери прийняли рішення провести слухання до бою.
Читайте такожБританський супертяж Прайс ставить на перемогу Ф'юрі в матчі-реванші з Кличком
"В ситуації зі зняттям тимчасової дискваліфікації, Агентство вважає, що ситуація повинна бути повністю вирішена, перш ніж обвинувачуваний в порушенні антидопінгових правил атлет знову буде виступати", - так пояснює свою позицію UKAD.
Як повідомляв УНІАН, бій Ф'юрі - Кличко повинен відбутися 29 жовтня в Манчестері. Спочатку бій повинен був відбутися 9 липня, але був перенесений через травму Ф'юрі.
Володимир Кличко втратив усі свої титули чемпіона світу в листопаді, програвши в бою Ф'юрі одноголосним рішенням суддів за очками.