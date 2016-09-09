Бій-реванш Кличка з Ф'юрі знову опинився під загрозою зриву

Британське антидопінгове агентство (UKAD) має намір провети слухання по справі Тайсона Ф'юрі до дати проведення повторного бою Ф'юрі - Кличко, повідомляє Boxing news.

UKAD в червні дискваліфікувало Тайсона Ф'юрі за те, що в його допінг-тесті були знайдені сліди забороненого препарату нандролон. Потім агентство тимчасово призупинило його дискваліфікацію до проведення слухань, а зараз змінило своє рішення щодо дати проведення цих слухань.

Якщо раніше планувалося, що слухання у допінговій справі Тайсона Ф'юрі відбудуться після матчу-реваншу з Володимиром Кличком, то після офіційного підтвердження дати бою (29 жовтня) функціонери прийняли рішення провести слухання до бою.

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"В ситуації зі зняттям тимчасової дискваліфікації, Агентство вважає, що ситуація повинна бути повністю вирішена, перш ніж обвинувачуваний в порушенні антидопінгових правил атлет знову буде виступати", - так пояснює свою позицію UKAD.

Як повідомляв УНІАН, бій Ф'юрі - Кличко повинен відбутися 29 жовтня в Манчестері. Спочатку бій повинен був відбутися 9 липня, але був перенесений через травму Ф'юрі.

Володимир Кличко втратив усі свої титули чемпіона світу в листопаді, програвши в бою Ф'юрі одноголосним рішенням суддів за очками.