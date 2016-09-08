Британський супертяж Прайс ставить на перемогу Ф'юрі в матчі-реванші з Кличком

Британський супертяж Девід Прайс вважає свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі фаворитом у матчі-реванш з українцем Володимиром Кличком, повідомляє український Вохіng news з посиланням на World Boxing News.

“Якщо бій відбудеться, я думаю, що Ф'юрі знову переможе. Мені здається, він знайшов противагу стилю Кличка. З часів їх першого бою Володимир став на рік старший і вже давно не виходив у ринг. Він завжди був досить-таки активним чемпіоном, завжди регулярно боксував, так що настільки тривалий простій точно не піде йому на користь. Те ж можна сказати і про Ф'юрі, адже ми не знаємо, як він стежив за собою під час цього простою. Але він молодше і свіжіший, так що, думаю, він виграє знову", - сказав Девід Прайс.

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Бій-реванш Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі запланований на 29 жовтня в Манчестері. Спочатку бій повинен був відбутися 9 липня, але був перенесений через травму Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко втратив усі свої титули в листопаді, програвши в бою Ф'юрі одноголосним рішенням суддів за очками.