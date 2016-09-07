Реванш Кличко - Ф`юрі відбудеться 29 жовтня

Бій між чемпіоном світу британським боксером Тайсоном Ф'юрі і українцем Володимиром Кличком відбудеться 29 жовтня в Манчестері, повідомив у своєму Twitter дядько та тренер британського боксера Пітер Ф'юрі.

"Реваш підтверджений! 29 жовтня в Манчестері", - написав Ф'юрі-старший.

Трохи пізніше повідомлення з підтвердженням нової дати і місця бою з'явилося і на офіційному сайті Віталія та Володимира Кличко.

Менеджер Кличка німецький фахівець Бернд Бенте зазначив: "Команда Кличка дуже рада, що після стількох відстрочок з боку Ф'юрі, ми, нарешті, можемо підтвердити нову дату. Чудово, що бій буде проведено, як і було заплановано раніше, в" Манчестер Арені ". це одне з кращих місць в усьому світі, яке вже було свідком багато великих битв. ми знаємо, що Володимир буде в кращій формі 29 жовтня, і ми впевнені в тому, що він поверне собі чемпіонські пояси в суперважкій вазі ".

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"Я дуже радий , що ми можемо, нарешті, повернутися до цього бою. Тепер ми можемо зосередитися на підготовці і дати шанувальникам те, що вони заслуговують", - додав пізніше Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015-го року Кличко програв усі свої титули в бою з Ф`юрі за очками - одноголосним рішенням суддів. Повторний поєдинок повинен був відбутися в липні, але був перенесений через травму британського чемпіона світу.