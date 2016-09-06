Пітер Ф'юрі пообіцяв оприлюднити всі деталі контракту на бій з Кличком завтра вранці

Всі деталі проведення бою-реваншу за титул чемпіона світу між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі будуть оголошені завтра вранці, 7 вересня, повідомив дядько і тренер чемпіона світу Пітер Ф'юрі в своєму Twitter.

"Як завжди затримується підписання контракту, щоб розкрити всі деталі. Втім, тепер я можу констатувати великі бої. Чекайте прес-реліз завтра о 9-й ранку", - написав Ф'юрі-старший.

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Напередодні Ф'юрі обіцяв оприлюднити всі деталі майбутнього бою сьогодні, 6 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015-го року Кличко програв усі свої титули в бою з Ф`юрі за очками - одноголосним рішенням суддів. Повторний поєдинок повинен був відбутися в липні, але був перенесений через травму британського чемпіона світу.