У команді Ф'юрі стверджують, що все готово до реваншу з Кличком

Дядько та тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі заявив, що всі розбіжності з командою Володимира Кличка з приводу бою-реваншу боксерів улагоджені. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

За словами Ф'юрі-старшого, бій відбудеться 29 жовтня в Манчестері.

"Здається, ми нарешті готові оголосити про бій Ф'юрі проти Кличка. Очікуйте дуже скоро анонс. Сподіваюся, все зроблено. "Манчестер Арена" заброньована на 29 жовтня. Бійці готові, юристи і промоутери готові. Поїхали" — написав Пітер Ф'юрі на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, раніше Володимир Кличко оголосив про бажання подати на команду Ф'юрі в суд за спроби внести зміни у вже підписаний контракт на бій.