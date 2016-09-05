У команді Ф'юрі стверджують, що все готово до реваншу з Кличком
Як і планувалося раніше, бій відбудеться 29 жовтня на "Манчестер-Арені".
Дядько та тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі заявив, що всі розбіжності з командою Володимира Кличка з приводу бою-реваншу боксерів улагоджені. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.
За словами Ф'юрі-старшого, бій відбудеться 29 жовтня в Манчестері.
"Здається, ми нарешті готові оголосити про бій Ф'юрі проти Кличка. Очікуйте дуже скоро анонс. Сподіваюся, все зроблено. "Манчестер Арена" заброньована на 29 жовтня. Бійці готові, юристи і промоутери готові. Поїхали" — написав Пітер Ф'юрі на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, раніше Володимир Кличко оголосив про бажання подати на команду Ф'юрі в суд за спроби внести зміни у вже підписаний контракт на бій.