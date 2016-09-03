Кличко-старший: "Гловацькі – боксер з Ліги чемпіонів, але Усик повинен перемогти"

Поляк Кшиштоф Гловацькі — найсильніший суперник серед тих, з ким досі зустрічався Олександр Усик, заявив почесний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко, повідомляє klitschko-brothers.com.

"Мені цей поєдинок нагадує бій проти британця Хербі Хайда у червні 1999 року, — говорить Кличко. — Це був мій перший бій за звання чемпіона світу на професійному ринзі, я полетів в Лондон битися з діючим чемпіоном. І несподівано для багатьох нокаутував Хайда вже у другому раунді.

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Факт в тому, що Гловацькі — це найсильніший суперник для Олександра в його професійній боксерській кар'єрі. Поляк — боксер з Ліги чемпіонів. Але якраз такі бої і дають зрозуміти справжній рівень боксера. Впевнений, що Олександр, для якого це буде перший бій за звання чемпіона світу на професійному рингу, завершить поєдинок яскравою перемогою"

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Усик-Гловацькі відбудеться 17 вересня у Гданську (Польща).