Пітер Ф'юрі високо оцінює шанси Усика в бою з Гловацькі

Дядько та тренер британського супертяжа Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі поділився своїми очікуваннями від бою українського боксера-важковаговика Олександра Усика з поляком Кшиштофом Гловацькі, повідомляє Boxing News.

“Це буде хороший бій. Усик буде битися з чемпіоном, який вже довів свій клас. Я бачив бій Усика десь півтора року тому, і він виглядав добре. Він ще не бився ні з ким особливим, але він талановитий. Так що я не здивуюся, якщо він вийде з цього бою переможцем", - сказав Пітер Ф'юрі в інтерв'ю BaylorIC TV.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Усик - Гловацькі відбудеться 17 вересня у Гданську (Польща).