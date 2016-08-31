Усику не вдалося залучити до спарингів знаменитого екс-чемпіона світу

Команді українського важковаговика Олександра Усика не вдалося залучити до спарингів колишнього абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі американця Антоніо Тарвера. Про це в інтерв'ю BaylorIC TV повідомив тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир, повідомляє boxingnews.com.ua.

За словами Алі Башира, Тарвер поставив занадто високі фінансові і організаційні вимоги.

"Тарвер хотів занадто багато грошей і ще дещо. Він хотів бути ко-мейн івентом (боксувати у другому центральному бою турніру). Ми могли забезпечити йому місце в андеркарті, але аж ніяк не до-мейн івент. І ми не могли заплатити йому тих грошей, які він вимагав за спаринги", — сказав Джеймс Алі Башир.

Нагадаємо, 17 вересня Олександр Усик у Гданську проведе чемпіонський бій проти Кшиштофа Гловацькі.