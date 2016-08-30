Український боксер Ломаченко перейде в більш важку вагову категорію

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко заявив, що практично гарантовано підніметься в легку вагу. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню Boxing News, повідомляє boxingnews.com.ua.

При цьому, він додав, що поки не знає, чи піде по ваговим категоріям далі.

Читайте такожЛомаченко увійшов в десятку кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії"Після 130 фунтів (59 кг, другої напівлегкої ваги) я практично на 100 відсотків можу гарантувати перехід в 135 фунтів (61,2 кг, легка вага). А що буде потім, мені важко сказати. Напівсередня вага? Ми говоримо про майбутнє, я не можу відповісти на це питання", — сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Василь Ломаченко провів на професійному рингу сім боїв, шість з яких виграв. До цього він став дворазовим олімпійським чемпіоном, вигравши золоті медалі в Пекіні-2008 і Лондоні-2012.