У команді Ф'юрі кажуть, що майже домовилися з Кличком про контракт на бій-реванш

Команда чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі близька до того, щоб остаточно домовитися з командою українця Володимира Кличка про дату і місце бою-реваншу.

Про це в інтерв'ю BaylorIC TV заявив дядько та тренер британського боксера Пітер Ф'юрі, повідомляє boxingnews.com.ua.

"Бій відбудеться в жовтні в Манчестері. Були певні невирішені проблеми з контрактом. Для нас вони полягали в недостатній його прозорості. Я впевнений, що ми вже близькі, щоб вирішити це непорозуміння", — сказав Пітер Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше команда Володимира Кличка оголосила про намір подати в суд на менеджерів британця, щоб захистити свої права на проведення бою-реваншу.

Разом з тим, менеджер Кличка Бернд Бенте заявив, що Ф'юрі ухиляється від проведення поєдинку.

Нагадаємо, за попередніми даними, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличко має відбутися 29 жовтня.