Усика і Гловацького розсудить американець Роберт Берд
13:05, 27 серпня 2016Бокс
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Стало відомо ім'я рефері в рингу титульного поєдинку українця.
Усик може стати чемпіоном світу 17 вересня / Вальдемар Горлушко
Стала відома суддівська бригада поєдинку між чемпіоном світу у важкій вазі поляком Кшиштофом Гловацький і претендентом на його титул українцем Олександром Усиком, повідомляє Братство Кличко.
Рефері в поєдинку Олександр Усик — Кшиштоф Гловацького буде досвідчений американець Роберт Берд. Судді – Аделаїда Берд (США), Ференц Буді (Угорщина) і Міккі Вэнн (Великобританія). Супервайзер бою – Іштван Ковач (Угорщина).
Як повідомляв УНІАН, бій Гловацького - Усик відбудеться 17 вересня у Гданську (Польща).
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