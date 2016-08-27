Усика і Гловацького розсудить американець Роберт Берд

Стала відома суддівська бригада поєдинку між чемпіоном світу у важкій вазі поляком Кшиштофом Гловацький і претендентом на його титул українцем Олександром Усиком, повідомляє Братство Кличко.

Рефері в поєдинку Олександр Усик — Кшиштоф Гловацького буде досвідчений американець Роберт Берд. Судді – Аделаїда Берд (США), Ференц Буді (Угорщина) і Міккі Вэнн (Великобританія). Супервайзер бою – Іштван Ковач (Угорщина).

Як повідомляв УНІАН, бій Гловацького - Усик відбудеться 17 вересня у Гданську (Польща).