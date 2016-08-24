Боксери Усик і Гловацькі провели дуель поглядів (відео)

Український боксер Олександр Усик разом з поляком Кшиштофом Гловацького дуель поглядів напередодні поєдинку, який повинен відбутися в Гданську 17 вересня. Про це повідомляє ТСН.

Крім того, Усик заявив, що йому не знадобиться всі 12 раундів для перемоги над опонентом.

"Так, я не боксував в бою 12 раундів ніколи. Але нічого страшного - мені не потрібно 12 раундів боксувати для того, щоб перемогти.

Чи бачив я бої Гловацькі? Так, бачив, і не один бій. Я зробив дуже багато роботи і продовжую робити. Я готуюся завжди, на кожен свій поєдинок, на всі 12 раундів. Але мені здається, що я віддаюся на тренуваннях так, що готовий пройти і 15 раундів. Побачите 17 числа, наскільки я буду готовий", - сказав Усик.

Нагадаємо, бій між Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO Олександром Усиком та чемпіоном світу за версією WBO Кшиштофом Гловацькі відбудеться 17 вересня на "Ерго Арені" в Гданську.