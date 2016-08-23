Менеджер Володимира Кличка: "Команда Ф'юрі хоче ухилитися від бою-реваншу"

Поведінка британця Тайсона Ф'юрі і його команди свідчить про те, що вони хочуть уникнути проведення бою-реваншу з українцем Володимиром Кличком. Про це в інтерв'ю Daily Star заявив менеджер Кличка Бернд Бенте, повідомляє boxingnews.com.ua.

"Раніше вони говорили, що все добре — вони підписали контракт ще багато місяців тому. Але тепер команда Ф'юрі хоче ухилитися від реваншу з Кличком — це моє внутрішнє відчуття. Підписавши контракт, вони були раді його умовами, а тут раптом починають вимагати перегляду умов, висуваючи неприйнятні вимоги.

Читайте такожВолодимир Кличко заявив про намір подати в суд на Ф'юріЇх вимоги сміховинні, вони просто немислимі — вони хочуть змінити практично все. Так що моє відчуття таке, що вони просто хочуть ухилитися від бою", — сказав Бенте.

Нагадаємо, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі має відбутися 29 жовтня. Обидва боксери ведуть підготовку до поєдинку, але сторона Ф'юрі до цих пір офіційно не підтвердила дату бою.