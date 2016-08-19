Боксер Ф'юрі пообіцяв "великі новини" найближчими днями
14:26, 19 серпня 2016Бокс
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Британський боксер може підтвердити дату і місце бою з українцем Володимиром Кличком.
Ф'юрі пообіцяв великі новини / @tyson_fury
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі анонсував "великі новини" у найближчі кілька днів. Про це він повідомив на своїй сторінці в twitter.
"Чекайте новин у найближчі кілька днів!", — написав Тайсон Ф'юрі.
Видання boxingnews.com.ua допускає, що під загрозою суду команда Ф'юрі вирішила не йти на конфронтацію з Володимиром Кличком, і вже в найближчі дні може офіційно оголосити дату і місце проведення їх реваншу.
Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Кличко висловив намір подати до суду на команду Ф'юрі, щоб захистити свої права на бій-реванш c британцем.
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