Російський боксер Повєткін дискваліфікований на невизначений термін через мельдоній

Як повідомив ТАСС Андрій Рябинський, глава промоутерської компанії "Світ боксу", що представляє інтереси Повєткіна, він подасть в суд на рішення Всесвітньої боксерської ради про дискваліфікацію.

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У квітні цього року в допінг-пробах російського боксера-суперважковаговика був виявлений мельдоній, хоча, за словами Рябинського, спортсмен не вживав його з вересня 2015 року, коли ця речовина ще була дозволена.

Навесні Всесвітнє антидопінгове агентство оголосило "амністію" для спортсменів, в чиїх пробах було виявлено мельдоній. Тим, у кого до 1 березня виявили менше 1 мікрограма мельдонію, дозволили повернутися до змагань.