Російський боксер Повєткін дискваліфікований на невизначений термін через мельдоній
20:27, 17 серпня 2016Бокс
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Всесвітня боксерська рада умовно дискваліфікувала росіянина Олександра Повєткіна на невизначений термін і позбавила його звання обов'язкового претендента на бій за звання чемпіона світу через позитивну допінг-пробу.
Повєткін став черговим російським спортсменом, який попався на мельдонии / vsenabox.ru
Як повідомив ТАСС Андрій Рябинський, глава промоутерської компанії "Світ боксу", що представляє інтереси Повєткіна, він подасть в суд на рішення Всесвітньої боксерської ради про дискваліфікацію.
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У квітні цього року в допінг-пробах російського боксера-суперважковаговика був виявлений мельдоній, хоча, за словами Рябинського, спортсмен не вживав його з вересня 2015 року, коли ця речовина ще була дозволена.
Навесні Всесвітнє антидопінгове агентство оголосило "амністію" для спортсменів, в чиїх пробах було виявлено мельдоній. Тим, у кого до 1 березня виявили менше 1 мікрограма мельдонію, дозволили повернутися до змагань.
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