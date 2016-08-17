Володимир Кличко заявив про намір подати в суд на Ф'юрі

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко заявив, що подає в суд на британця Тайсона Ф'юрі. Про це Кличко заявив на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, команда Ф'юрі неодноразово намагалася змінити терміни вже підписаного контракту і це триває нескінченно. Щоб захистити мої права і нарешті домовитися про реванш, я змушений звернутися в суд", – сказав Кличко в своєму відеозверненні.

Як повідомляв УНІАН, попередньо бій-реванш Кличко-Ф'юрі має відбутися 29 жовтня. Однак команда британського чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO підтверджує цю дату лише на усному рівні.