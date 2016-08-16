Рукавиці Мохаммеда Алі продали за 600 тисяч доларів

Рукавиці легендарного боксера Мохаммеда Алі, в яких він провів у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден" в 1971 році свій знаменитий поєдинок проти Джо Фрейзера, були продані на аукціоні за 600 тисяч доларів, повідомляє фан-клуб братів Кличків.

Лот продав колекціонер Джефф Розенберг, який володіє великою кількістю речей легендарного боксера, який пішов з життя в цьому році.

Очікувалося, що нинішня вартість куплених в 2014 році за 388 375 доларів рукавичок перевищить 1 мільйон доларів, однак рукавиці були продані за 606 375 доларів, що на 218 тисяч доларів дорожче їх початкової ціни для колекціонера.

Як повідомляв УНІАН, Мохаммед Алі помер 4 липня на 75-му році життя в одній з лікарень Фінікса.