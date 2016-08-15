Ф'юрі знову пообіцяв побити Кличка у бою-реванші

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO Тайсон Ф'юрі впевнений у своїй перемозі над Володимиром Кличком у бою-реванші, який запланований на 29 жовтня. Про це повідомляє офіційний фан-клуб братів Кличків, посилаючись на Boxingscene.

"Я з нетерпінням чекаю майбутнього бою. Відчуваю себе відмінно. Я побив його в минулий раз, і я завдам йому ще більше проблем у майбутньому бою. Ми разом працюємо над жовтневою датою поєдинку, і я вже тренуюся.

Я готовий битися з ким завгодно. Але на даний момент на моєму радарі немає нікого, окрім Кличка. Я знову поб'ю його. В цьому дивізіоні у мене є багато варіантів", - заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, сьогодні Ф'юрі розпочав тренування для проведення бою з Володимиром Кличком. Остаточно дата поєдинку ще не визначена.