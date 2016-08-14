Мейвезер шукає молодих талановитих боксерів на Олімпіаді в Ріо

12-кратний чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер прилетів в Ріо-де-Жанейро, щоб поспостерігати за молодими талановитими боксерами.

"Займаюся скаутингом майбутніх чемпіонів", - написав Мейвезер на своїй сторінці в Instagram під фотографією, де він спостерігає за одним з боїв.

At the Olympics scouting future boxing champions. #TMT #olympics #rio2016 #brazil #tmt WWW.MAYWEATHERPROMOTIONS.COM Follow @mayweatherpromotions Фото опубліковано Floyd Mayweather (@floydmayweather) Сер 13 2016 о 5:09 PDT

Нагадаємо, що Мейвезер завершив активну боксерську кар'єру у вересні 2015 року. З 2007 року він є власником власної промоутерської компанії.