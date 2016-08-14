Мейвезер шукає молодих талановитих боксерів на Олімпіаді в Ріо
22:58, 14 серпня 2016Бокс
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Легендарний боксер займається розкруткою своєї промоутерської компанії.
Мейвезер відправився в Ріо / sport-xl.org
12-кратний чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер прилетів в Ріо-де-Жанейро, щоб поспостерігати за молодими талановитими боксерами.
"Займаюся скаутингом майбутніх чемпіонів", - написав Мейвезер на своїй сторінці в Instagram під фотографією, де він спостерігає за одним з боїв.
Нагадаємо, що Мейвезер завершив активну боксерську кар'єру у вересні 2015 року. З 2007 року він є власником власної промоутерської компанії.
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