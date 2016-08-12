Ф'юрі підтвердив повернення до тренувань для підготовки до реваншу з Кличком

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі підтвердив, що з наступного тижня відновлює підготовку до реваншу з Володимиром Кличком. Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

"На наступному тижні повертаюся до постійних тренувань для підготовки до реваншу з Кличком, що включатимуть роботу три дні на тиждень і пробіжку у неділю вранці" — написав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій-реванш Кличко — Ф'юрі має відбутися 29 жовтня. Однак команда Ф'юрі підтверджує цю дату лише на усному рівні.