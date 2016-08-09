Допінгова справа Ф'юрі не перешкодить проведенню бою-реваншу з Кличком

15:36, 09 серпня 2016
Бокс
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Слухання у допінговій справі призначені на листопад цього року.

Слушания по делу Фьюри пройдут после его боя с Кличко / skysports.com

Слухання у допінговій справі чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, які можуть закінчитися дискваліфікацією британського спортсмена, намічені на листопад, повідомляє boxingnews.com.ua.

Це означає, що справа не зможе перешкодити проведенню бою-реваншу Ф'юрі з Володимиром Кличком в кінці жовтня.

Очікується, що бій між українцем і британцем відбудеться 29 жовтня. Команда Володимира Кличка давно підтвердила цю дату, а команда Тайсона Ф'юрі регулярно робить це на усному рівні.

Також нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вже почав підготовку до бою з Володимиром Кличком.

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