Допінгова справа Ф'юрі не перешкодить проведенню бою-реваншу з Кличком
15:36, 09 серпня 2016Бокс
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Слухання у допінговій справі призначені на листопад цього року.
Слухання по справі Ф'юрі пройдуть після його бою з Кличком / skysports.com
Слухання у допінговій справі чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, які можуть закінчитися дискваліфікацією британського спортсмена, намічені на листопад, повідомляє boxingnews.com.ua.
Це означає, що справа не зможе перешкодити проведенню бою-реваншу Ф'юрі з Володимиром Кличком в кінці жовтня.
Очікується, що бій між українцем і британцем відбудеться 29 жовтня. Команда Володимира Кличка давно підтвердила цю дату, а команда Тайсона Ф'юрі регулярно робить це на усному рівні.
Також нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вже почав підготовку до бою з Володимиром Кличком.
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