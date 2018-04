Легендарний український боксер Володимир Кличко нагадав про ювілей своєї перемоги на Олімпійських іграх. Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці в Twitter.

"Цей момент 20 років тому змінив моє життя. Я бажаю олімпійцям удачі і нехай переможе найсильніший", – написав Кличко, додавши своє фото, датована 1996 роком.

This moment, 20 years ago, changed my life for the best. I wish the Olympians good luck and may the best win. #goldpic.twitter.com/otHLseRJJu