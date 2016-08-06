Володимир Кличко нагадав про ювілей своєї перемоги на Олімпійських іграх

20:00, 06 серпня 2016
Бокс
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Легендарний боксер побажав удачі збірної України на Іграх в Ріо.

Кличко напомнил о своей победе на Играх-2016 / К2

Легендарний український боксер Володимир Кличко нагадав про ювілей своєї перемоги на Олімпійських іграх. Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці в Twitter.

"Цей момент 20 років тому змінив моє життя. Я бажаю олімпійцям удачі і нехай переможе найсильніший", – написав Кличко, додавши своє фото, датована 1996 роком.

Нагадаємо, 4 серпня 1996 року він завоював золоту медаль у суперважкій вазі на Олімпійських іграх в Атланті. У фінальному матчі Володимир Читайте такожВолодимир Кличко підтримав ідею допустити на Олімпіаду професіоналівпереміг Паеа Вольфграмма з Тонги з рахунком 7:3.

Володимир Кличко завоювавши золоту медаль, ставши першою людиною європеоїдної раси, яка зуміли завоювати олімпійський титул в суперважкій вазі.

Після цього українець перейшов у професійний бокс, де через кілька років став абсолютним чемпіоном світу.

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