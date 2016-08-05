Менеджер Ф'юрі: "На 100 відсотків впевнений, що ми організуємо другий бій з Кличком"

Менеджер чемпіона світу за версією WBO, WBA, IBO Тайсона Ф'юрі Мік Хеннесі заявив, що скандал з нібито вживанням допінгу не завадить організувати реванш проти українця Володимира Кличка. Про це повідомляє Tribuna.ua, посилаючись на ESPN.

"Зараз багато суперечок з приводу цього скандалу з допінгом, на якому нібито був спійманий Тайсон. Я заявляю вам з усією впевненістю, що ніхто і ніколи мені не повідомляв про те, що у Ф'юрі знайдений заборонений препарат в організмі. Такого не було. І приховувати нам було нічого.

Виконана маса роботи над реваншем. Ми говоримо про боксера, який зробив щось неймовірне рік тому в Німеччині. І є багато людей, яким це не сподобалося. Але вони нам не завадять. Я на 100 відсотків впевнений, що ми організуємо другий бій.

Ми все ще працюємо над датою 29 жовтня. Від дати залежить весь тренувальний процес боксера. Тому ми підлаштовуємо під неї. Що стосується допінг-тестів, то UKAD тестує нас регулярно. Останні тести Ф'юрі здавав 24 червня", – сказав Хенессі.

Читайте такожТимчасова дискваліфікація Тайсона Ф'юрі скасована - тренер боксераВ кінці червня британське видання Mirror повідомило, що в допінг-пробах британця, взятих у лютому-березні 2015 року, були знайдені сліди забороненого препарату – нандролон, який є анаболічним стероїдом.

Нещодавно Ф'юрі подав в суд на UKAD у зв'язку з тим, що інформація про можливе застосування ним допінгу просочилася в ЗМІ. Пізніше тренер Ф'юрі повідомив, що UKAD скасувала тимчасову дискваліфікацію боксерів через підозри у вживанні допінгу.

Як повідомляв УНІАН, команда Тайсона Ф'юрі досі не підтвердила дату бою-реваншу проти Кличка. Попередньо, поєдинок повинен відбутися 29 жовтня в "Манчестер-Арені".