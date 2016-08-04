Тимчасова дискваліфікація Тайсона Ф'юрі скасована - тренер боксера

Британське антидопінгове агентство (UKAD) скасував тимчасову дискваліфікацію боксера Тайсона Ф'юрі через підозри у вживанні допінгу. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter дядько боксера Пітер Ф'юрі.

"Тимчасове відсторонення UKAD скасовано. Тайсон Ф'юрі і Хьюї Ф'юрі мають право битися до засідання трибуналу", – написав Пітер Ф'юрі в твіттері.

Раніше UKAD заявляла на своєму сайті про тимчасову дискваліфікацію братів Ф'юрі. Вона накладена у зв'язку з наявністю в їх організмах забороненої речовини.

Перед цим Ф'юрі подав в суд на UKAD за розголошення неправдивої інформації про те, що на початку 2015 року в його допінг-пробах були виявлені сліди забороненого препарату нандролон.

Зазначимо, що Володимир Кличко сподівається, що через скандал з допінгом у Ф'юрі не заберуть титули і віддадуть йому — Володимира це не влаштовує, він хоче провести реванш і сподівається, що питань з допінгом не буде на їхньому шляху.

Як повідомляв УНІАН, команда Тайсона Ф'юрі досі не підтвердила дату бою-реваншу проти Кличка. Попередньо, поєдинок повинен відбутися 29 жовтня в "Манчестер-Арені".