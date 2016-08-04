Ф'юрі тимчасово дискваліфікували – підозрюють у вживанні допінгу

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі і його брат Хьюї тимчасово дискваліфіковані через підозри у вживанні допінгу, повідомляє UKAD.

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"У відповідь на публічні зауваження представників Тайсона і Хьюї Ф'юрі, UKAD підтверджує, що 24 червня 2016 року обом боксерам були пред'явлені звинувачення у зв'язку з наявністю забороненої речовини. Обов'язкове тимчасове відсторонення накладено згідно зі статтею 7.9.1 UKAD", - йдеться в повідомленні.

Раніше Ф'юрі заявив, що інформація про його позитивний допінг-тест не повинна була просочитися в пресу.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі подав в суд на UKAD за розголошення неправдивої інформації про те, що на початку 2015 року в його допінг-пробах були виявлені сліди забороненого препарату нандролон.

Відзначимо, що Володимир Кличко сподівається, що через скандал з допінгом у Ф'юрі не заберуть титули і віддадуть йому — Володимира це не влаштовує, він хоче провести реванш і сподівається, що питань з допінгом не буде на їхньому шляху.

Як повідомляв УНІАН, команда Тайсона Ф'юрі досі не підтвердила дату бою-реваншу проти Кличка. Попередньо, поєдинок повинен відбутися 29 жовтня в "Манчестер-Арені".