Мексиканець Салідо хоче більше грошей за бій-реванш з Ломаченко

Мексиканський боксер Орландо Салідо не згоден проводити бій-реванш проти українця Василя Ломаченка за ту суму грошей, що йому пропонують. Про це розповів радник мексиканця Шон Гіббонс, повідомляє BoxingScene.

"Орландо Салідо повернувся в тренажерний зал, де проводить легкі тренування. Він хоче повернутися в листопаді і бажає битися з Ломаченко. Але Салідо багато разів говорив, що бій повинен бути добре оплачений. Він переміг в перший раз і відчуває, що може зробити це знову. Його останні чотири виходи на ринг були "боями року". Кожен з них", - заявив Гіббонс.

Читайте такожЛомаченко увійшов в десятку кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії"Нам пропонують маленький гонорар. Можливо, вони заборгували багато грошей за контрактом з Ломаченком, але треба знайти спосіб заплатити і Салідо. Тоді він буде щасливий нанести Ломаченку нову поразку", - додав радник боксера.

Нагадаємо, Василь Ломаченко програв Орландо Солідо свій другий бій у професійній кар'єрі. Досі це єдина поразка українця, після неї він виграв п'ять наступних поєдинків.

Ломаченко кілька разів висловлював бажання зустрітися з Солидо в бою-реванші.