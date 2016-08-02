Колишній суперник Мейвезера побив чиновників боксерської федерації ПАР

Південноафриканський боксер Філіп Нду (37-5, 34 КО) після невдалої спроби повернутися на ринг влаштував масове побоїще, в результаті якого постраждали працівники місцевої Федерації боксу. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на PowerSport.

39-річний Нду втратив контроль над собою після того, як Федерація боксу ПАР (BSA) з медичних причин відхилила його заявку на отримання нової ліцензії.

Африканець, який виступає на профі-рингу з 1997 року, у рідному Тхохояндоу мав провести бій з малавійцем Чімвемве Чіотхою.

Нду був знятий з бою, але з'явився на церемонії зважування і напав на одного з представників BSA Арчі Мінгва. Коли інші посадові особи Федерації спробували втрутитися, Філіп переключився на них, нанісши по чиновникам серію важких ударів.

Табір Нду вибачився за інцидент, але в BSA відмовилися прийняти покаяння боксера, наполягаючи на тому, що хуліган повинен понести кримінальне та дисциплінарне покарання.

У 2003 році Філіп Нду протримався сім раундів у бою з легендарним Флойдом Мейвезером, для якого ця перемога стала 30-ю в кар'єрі.